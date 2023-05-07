كشفت مارثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن إعداد وزارة الاتصالات مشروع قانون لدعم الشركات الناشئة وتوفير المناخ اللازم لها، لما تمثله من أهمية فى دعم الاقتصاد الوطنى، مضيفة أن التشريع المرتقب يتصدر اهتمامات الوزارة خلال الفترة الحالية من أجل توفير بيئة استثمارية ملائمة وتيسير جميع عوامل النجاح لها.
وكيل «اتصالات النواب»: إعداد تشريع لدعم الكيانات الناشئة وتوفير مناخ مناسب لها
قانون البنك المركزى ليس قانونا اقتصاديا فقط بل دعم لقطاع الاتصالات أيضا
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