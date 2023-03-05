وقف النقل البرى فى الحج والعمرة يجبر شركات السياحة بالثغر للبحث عن بدائل

أوضح عدد من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية، أن هناك تأثيرات على قطاع النقل السياحى نتيجة توقف نشاط رحلات النقل البرى فى أنشطة السياحة الدينية، لاسيما أن نسبة من الرحلات التى كان يتم تنظيمها فى السنوات الماضية كانت تتم عبر النقل البرى، وهو ما لا يتوفر هذا العام، مع اشتراط البوابة المصرية للعمرة حصول المعتمر على تأشيرة المملكة العربية السعودية وتذكرة طيران للسماح له بالسفر لأداء المناسك.