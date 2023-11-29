وزير السياحة يستعرض آخر تطورات محاور الخطة الاستراتيجية للنهوض بالقطاع

زيادة مقاعد الطيران بنسبة تخطت الـ %30 فى العام الجارى

وزير السياحة يستعرض آخر تطورات محاور الخطة الاستراتيجية للنهوض بالقطاع
دعاء محمود

دعاء محمود

8:42 ص, الأربعاء, 29 نوفمبر 23

استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، آخر تطورات محاور الخطة الاستراتيجية للنهوض بصناعة السياحة فى مصر، والتى ترتكز على 3 عناصر رئيسية، وهى: الطيران، والتجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى، كاشفًا عن حجم الاستثمارات الفندقية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

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دعاء محمود

دعاء محمود

8:42 ص, الأربعاء, 29 نوفمبر 23