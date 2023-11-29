استعرض أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، آخر تطورات محاور الخطة الاستراتيجية للنهوض بصناعة السياحة فى مصر، والتى ترتكز على 3 عناصر رئيسية، وهى: الطيران، والتجربة السياحية، وتحسين مناخ الاستثمار السياحى، كاشفًا عن حجم الاستثمارات الفندقية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وزير السياحة يستعرض آخر تطورات محاور الخطة الاستراتيجية للنهوض بالقطاع
زيادة مقاعد الطيران بنسبة تخطت الـ %30 فى العام الجارى
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