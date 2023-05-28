يعقد وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماعا موسعا اليوم مع مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، يتناول مناقشة المزيد من المقترحات والحلول الواجب تطبيقها لدعم ومساندة المطورين، فى فترة تتسم بارتفاع التكاليف والأعباء المالية وتؤدى لتكبدهم خسائر بالمشروعات القائمة.
وزير الإسكان يعقد اجتماعا موسعا مع غرفة التطوير العقارى لمناقشة حلول دعم القطاع
الاجتماع مع مدبولى شهد مطالب عدة تمثلت فى مخاطبة البنك المركزى لتيسير عملية التمويل العقارى
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