وزارة الزراعة تضخ 20 طنا يوميا من السكر والأرز

أكد الدكتور سعيد الدسوقى مدير قطاع التسويق بوزارة الزراعة أن الوزارة تضخ 20 طنا يوميا من الأرز والسكر خلال معرض “خير مزارعنا لأهالينا “، بسعر15 جنيها لكيلو للأرز و14 للسكر مقابل 25 و24 جنيها فى السوق الحرة على التوالى ، كما يتم طرح شيكارة أرز بسعر 150 جنيه للشيكارة الواحدة زنة 10 كيلوجرام ، وتشهد هذه السلع من زوار المعرض إقبالا غير مسبوق .