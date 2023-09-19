تعكف لجنة الزراعة بجمعية شباب رجال الأعمال المصرية خلال الوقت الراهن على الانتهاء من إعداد ورقة عمل تتضمن المشكلات والتحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى مصر، استعدادًا لتقديمها إلى رئيس الوزراء، ووزارة الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء، خلال الفترة المقبلة.
ورقة من «شباب الأعمال» بتحديات القطاع الزراعي أمام 3 جهات حكومية قريبا
الورقة تستهدف تقديم بعض المقترحات التى تتمتع بوسائل الجذب اللازمة لتشجيع القطاع الخاص
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post