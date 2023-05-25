كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نمو واردات مصر من سيارات الركوب بمختلف فئاتها خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، بنسبة %84 مسجلة نحو 12 ألفًا و784 مركبة بقيمة 173 مليونًا و577 ألفًا و548 دولارا، مقارنة مع نحو 6 آلاف و956 وحدة بقيمة 542.5 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
واردات «الملاكى» تسجل 12.7 ألف مركبة رغم أزمات السوق
بقيمة 173.5 مليون دولار فى يناير وفبراير الماضيين
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية