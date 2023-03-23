Loading...

«هيلتون» تخطط لافتتاح فندقين جديدين فى القاهرة خلال صيف 2023

Loading...

تضاف إلى محفظتها الحالية البالغة 14 منشأة بالسوق المحلية

«هيلتون» تخطط لافتتاح فندقين جديدين فى القاهرة خلال صيف 2023
دعاء محمود

دعاء محمود

9:45 ص, الخميس, 23 مارس 23

قال أحمد الهادى، مدير عام وكبير مديرى العمليات بـ«هيلتون مصر»، إنه من المخطط افتتاح فندقين جديدين فى القاهرة خلال صيف 2023، تحت اسم «والدورف أستوريا القاهرة هيليوبوليس»، بالإضافة إلى أول منشآت المجموعة فى حى المعادى «هيلتون القاهرة النيل».

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

دعاء محمود

دعاء محمود

9:45 ص, الخميس, 23 مارس 23