قال أحمد الهادى، مدير عام وكبير مديرى العمليات بـ«هيلتون مصر»، إنه من المخطط افتتاح فندقين جديدين فى القاهرة خلال صيف 2023، تحت اسم «والدورف أستوريا القاهرة هيليوبوليس»، بالإضافة إلى أول منشآت المجموعة فى حى المعادى «هيلتون القاهرة النيل».
«هيلتون» تخطط لافتتاح فندقين جديدين فى القاهرة خلال صيف 2023
تضاف إلى محفظتها الحالية البالغة 14 منشأة بالسوق المحلية
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