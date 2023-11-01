«هيرميس» تنقل تجربة منصة «مصر للتعليم» إلى السعودية.. وتخطط لضخ 300 مليون يورو فى «إجنيس للطاقة»

التمويلات الجديدة قد تضم مستثمرين آخرين إلى جانب «فورتكس»

«هيرميس» تنقل تجربة منصة «مصر للتعليم» إلى السعودية.. وتخطط لضخ 300 مليون يورو فى «إجنيس للطاقة»
مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

9:03 ص, الأربعاء, 1 نوفمبر 23

أكد كريم موسى، الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس القابضة، ورئيس قطاعى الاستثمار المباشر وإدارة الأصول بالمجموعة، والرئيس التنفيذى لشركة «فورتكس إنرجي» أن منصة مصر للتعليم -التابعة- تستهدف الدخول إلى السوق السعودية خلال الفترة المقبلة.

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مصطفى طلعت

مصطفى طلعت

9:03 ص, الأربعاء, 1 نوفمبر 23