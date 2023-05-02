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«هيرميس» تتمسك بصدارة «السمسرة» بعد منافسة شرسة مع «الأهلى فاروس»

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«التجارى الدولى» حافظت على المركز الثالث

«هيرميس» تتمسك بصدارة «السمسرة» بعد منافسة شرسة مع «الأهلى فاروس»
جريدة المال

أسماء السيد

أحمد أبوسيف

سهيلة أحمد

6:43 ص, الثلاثاء, 2 مايو 23

 شهد ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر أبريل الماضى تغييرات ملحوظة إذ أحدثت الصفقات تأثيرا جزئيا فى مراكز اللاعبين وتحديدًا قائمة الـ 10 الكبار، واقتنصت «الأهلى فاروس» مركز الوصافة مدعومة باستحواذها على %62.3 من سوق الصفقات، كما نجحت”ثاندر» فى الوصول إلى المركز الـ 9  مع ابتعاد كبير لـ «إتش سي» وتراجع قوى من المرتبة الـ 4 إلى الـ 18.

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جريدة المال

أسماء السيد

أحمد أبوسيف

سهيلة أحمد

6:43 ص, الثلاثاء, 2 مايو 23