«هيرميس» تتمسك بصدارة «السمسرة» بعد منافسة شرسة مع «الأهلى فاروس»

شهد ترتيب شركات السمسرة عن تعاملات شهر أبريل الماضى تغييرات ملحوظة إذ أحدثت الصفقات تأثيرا جزئيا فى مراكز اللاعبين وتحديدًا قائمة الـ 10 الكبار، واقتنصت «الأهلى فاروس» مركز الوصافة مدعومة باستحواذها على %62.3 من سوق الصفقات، كما نجحت”ثاندر» فى الوصول إلى المركز الـ 9 مع ابتعاد كبير لـ «إتش سي» وتراجع قوى من المرتبة الـ 4 إلى الـ 18.