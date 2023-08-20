«هيئة الأنفاق» تمدد فترة تلقى عروض إدارة وتشغيل «ترام» الإسكندرية إلى سبتمبر

هيئة الأنفاق تضع حاليًّا اللمسات النهائية لاختيار التحالف الفائز بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع

«هيئة الأنفاق» تمدد فترة تلقى عروض إدارة وتشغيل «ترام» الإسكندرية إلى سبتمبر
السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:41 ص, الأحد, 20 أغسطس 23

مددت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، فترة تلقى عروض الشركات والمكاتب العالمية الراغبة فى المنافسة على أعمال تشغيل وصيانة مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل فى محافظة الإسكندرية، لشهر سبتمر المقبل، حسبما ذكر مصدر مطلع.

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السيد فؤاد

السيد فؤاد

10:41 ص, الأحد, 20 أغسطس 23