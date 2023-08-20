مددت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، فترة تلقى عروض الشركات والمكاتب العالمية الراغبة فى المنافسة على أعمال تشغيل وصيانة مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل فى محافظة الإسكندرية، لشهر سبتمر المقبل، حسبما ذكر مصدر مطلع.
«هيئة الأنفاق» تمدد فترة تلقى عروض إدارة وتشغيل «ترام» الإسكندرية إلى سبتمبر
هيئة الأنفاق تضع حاليًّا اللمسات النهائية لاختيار التحالف الفائز بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع
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