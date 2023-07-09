تقدم البنوك العاملة فى السوق المصرية، للبنك المركزى بيانات شهرية وأسبوعية ويومية عن مراكزها المالية وغيرها من بيانات مالية ورقابية، ويتفاوت انعقاد الجمعيات العمومية لبعض البنوك لاعتماد قوائمها المالية، وهو ما دفع “المال” إلى طرح سؤال حول إمكانية توحيد موعد انعقاد تلك الاجتماعات؟.
هل يمكن توحيد موعد الجمعيات العمومية للبنوك؟.. خبراء يجيبون
قال خبراء إنه من الصعب أن يلزم "المركزي" البنوك بموعد بعينه لانعقاد جمعيتها العمومية، والتى يحكمها عديد من العوامل، مشيرين إلى إمكانية وضع حد أقصى ليخفف من حدة التفاوت فى تلك الاجتماعات
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