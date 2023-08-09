هل تنجح البورصة المصرية في إنعاش صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة؟

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هل تنجح البورصة المصرية في إنعاش صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة؟
أحمد أبوسيف

أحمد أبوسيف

8:58 ص, الأربعاء, 9 أغسطس 23

أشارت عدة تقارير صادرة عن شركات دولية إلى انحسار صفقات سوق الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من 2023 بنسبة وصلت إلى %40 مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، وكان نصيب الشرق الأوسط منها نحو %2؛ فهل سايرت مصر الاتجاه العالمى بالانخفاض أم خالفته؟ وما مصير السوق المحلية خلال الفترة المقبلة؟

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أحمد أبوسيف

أحمد أبوسيف

8:58 ص, الأربعاء, 9 أغسطس 23