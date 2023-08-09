أشارت عدة تقارير صادرة عن شركات دولية إلى انحسار صفقات سوق الاندماج والاستحواذ خلال النصف الأول من 2023 بنسبة وصلت إلى %40 مقارنة بالفترة المماثلة من 2022، وكان نصيب الشرق الأوسط منها نحو %2؛ فهل سايرت مصر الاتجاه العالمى بالانخفاض أم خالفته؟ وما مصير السوق المحلية خلال الفترة المقبلة؟
هل تنجح البورصة المصرية في إنعاش صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة المقبلة؟
عمرو الألفي: نترقب نموًا خلال النصف الثانى 2023 بدعم من برنامج الطروحات
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