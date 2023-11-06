تباينت آراء عدد من خبراء ومسئولى قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بشأن مدى نجاح حملات المقاطعة للمنتجات الأمريكية والأوروبية حال انتقال العدوى إلى ICT على غرار الإصداء الإيجابية التى حققتها نظيرها فى قطاع الصناعات الغذائية مع استمرار العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وفرض الحصار على المدنيين وتزايد أعداد الشهداء والمصابين يوميا.
هل تصيب عدوى المقاطعة حلول التكنولوجيا الأمريكية والأوروبية؟
صبرى: مصر تمتلك 6000 شركة برمجيات مسجلة.. والإرادة السياسية كلمة السر
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