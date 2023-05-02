هل تؤثر حرب السودان على خطط شركات التكنولوجيا للتوجه أفريقيا؟

تباينت ردود أفعال عدد من مسئولى ورؤساء شركات تكنولوجيا المعلومات بشأن أثر حرب السودان على خططها للتوسع فى القارة السمراء خلال المرحلة المقبلة نظرا للتداعيات السلبية المحتملة الناتجة عن توتر الوضع السياسى والاقتصادى على دول الجوار ومنها مصر، وعلى رأسها نزوح عدد كبير من اللاجئين إلى القاهرة لاسيما مع استمرار الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش النظامى بها.