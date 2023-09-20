تلوح فى الأفق أزمة جديدة محتملة فى الاقتصاد العالمى وذلك فى ضوء التباطؤ الذى يشهده معدل نمو الاقتصاد الصينى ، وأظهرت المؤشرات الاقتصادية الصادرة يوليو الماضى معاناة بكين بعد ارتفاع معدل البطالة الإجمالى إلى %5.3، وتراجع الإنتاج الصناعى إلى %3.7، فضلًا عن خفض البنك المركزى تكلفة الاقتراض فى محاولة للمساعدة فى تعزيز النمو.
هل تؤثر الأزمة الاقتصادية الصينية على مصر؟
من الممكن أن تستفيد مصر من خفض معدلات الفائدة لدى الصين والدول الأسيوية
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