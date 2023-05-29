تستهدف شركة سينترو CENTRO لخدمات التعهيد رفع حجم استثماراتها لأكثر من 300 مليون جنيه، مقارنة بنحو 120 مليونًا حاليًا، وذلك بعد التوسع فى دول منطقة الخليج والقارة السمراء، ومنها جنوب أفريقيا بداية من 2024 ضمن خطتها المستقبلية لتنويع مصادر إيراداتها وزيادة محفظة عملائها.
هشام فرج الرئيس التنفيذى للشركة:«سينترو» ترفع استثماراتها لأكثر من 300 مليون جنيه بعد التوسع فى دول الخليج وأفريقيا
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