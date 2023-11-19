هجمات 7 أكتوبر وجهت ضربة استراتيجية لمستقبل تفوق تل أبيب

على مدار السنوات الطويلة الماضية، ارتكزت الاستراتيجية الأمنية لإسرائيل على إجهاض محاولات إيران لامتلاك سلاح نووي، واعتبار ذلك مسألة تهديد وجودى بالنسبة لها، ليس لأن طهران قد تتمكن من إلقاء قنبلة ما عليها، ولكن لأن هذا الوضع المُهدِّد قد يسلبها أهم إنجاز حققته فى تاريخها، وهو التحول إلى واحدة من الحاضنات الرئيسية للابتكار التكنولوجى فى العالم.