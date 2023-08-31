«هاير» تفتتح مجمع العاشر من رمضان فبراير 2024

كشف أحمد الجندى، الرئيس التنفيذى لشركة هاير للأجهزة المنزلية، إنها تعتزم الافتتاح التجريبى لمجمع مصانعها بمنطقة العاشر من رمضان، والبالغ تكلفته 160 مليون دولار، مطلع فبراير 2024، على أن يتم بدء الإنتاج الفعلى فى مارس من العام ذاته، موضحًا أنه سيتم تنفيذ هذه الاستثمارات على مرحلتين موزعة بواقع 85 مليونًا كمرحلة أولى، و75 مليونًا «ثانية».