قال أحمد سيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعى والخدمات البيئية إن الشركة بصدد إطلاق تطبيق جديد لتوصيل الطلبات للعملاء مباشرًة، وذلك عن طريق استغلال محطة الفرز والتعبئة التى وقعت تابعة لها اتفاقية لإدارتها وتشغيلها.
«نهر الخير» تطلق تطبيق توصيل الطلبات نوفمبر القادم
سيتم الاستفادة من هذه الاتفاقية من خلال التطبيق المستهدف إطلاقه، وتعاقدت مجموعة سلتى مع شركة خدمات تكنولوجية
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