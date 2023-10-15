أعادت هيئتا النقل العام بالقاهرة والإسكندرية عملية طرح استغلال كافة أسطول الوحدات المتحركة فى الأنشطة الإعلانية لزيادة دخولها واستخدامها فى التوسعات المستقبلية، عقب عدم تلقيها أى عروض من الشركات خلال المناقصة التى طرحتها الربع الأول من العام الجارى، حسبما ذكر مصدر مطلع لـ”المال”.
نقل عام «الإسكندرية» و«القاهرة» تعيدان طرح استغلال الحافلات فى الأنشطة الإعلانية
استخدام الحصيلة فى التوسعات المستقبلية
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