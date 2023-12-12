نقص المعروض من المستلزمات الطبية المستوردة يقلل مبيعات التجار %60

تتسع دائرة نقص المعروض من المستلزمات الطبية المختلفة فى السوق المصرية، وهى الحالة التى بدأ ظهورها فى أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد عام 2020، ومازالت مستمرة حتى الآن، مع اختلاف مستويات الضرر، حيث إن السواد الأعظم من تجار المستلزمات الطبية، يعانون خلال الفترة الحالية من تراجع كبير فى المبيعات والذى تراوح من 60 إلى %80، مع هبوط فى الإيرادات وشبه انعدام للأرباح، بحسب ما ذكروه خلال جولة لـ «المال» فى منطقة العباسية بحى الوايلى، والتى تشتهر بكثرة هذه النوعية من المتاجر.