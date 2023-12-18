«نقص الدولار» وراء تقليص حجم القروض الممنوحة من البنوك بالنقد الأجنبي

قال خبراء مصرفيون إن تراجع نشاط البنوك فى منح وتدبير قروض مشتركة بالعملة الأجنبية يرجع بالأساس إلى أزمة النقص فى العملة الأجنبية وسعر الصرف نتيجة مجموعة من الأسباب التى ألقت بظلالها على الأسواق الناشئة بوجه عام فى مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية والتى أدت إلى حدوث أزمات اقتصادية فى المنطقة .
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