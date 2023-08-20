وافقت هيئة ميناء الإسكندرية التابعة لوزارة النقل، بشكل مبدئى على تقسيط الغرامات المفروضة على شركات الشحن والتفريغ، خاصة العاملة فى الحبوب على مدى 10 أشهر مقبلة، إضافة إلى تخفيض النسب التى من المفترض تحقيقها بنسبة 50 % عن الحجم المحدد بالقرارات الوزارية، وذلك بشكل مؤقت مراعاة للظروف التى تمر بها السوق الملاحية والتجارية، حسبما ذكرت مصادر مطلعة.
«ميناء الإسكندرية» توافق على تقسيط غرامات شركات الشحن والتفريغ على مدى 10 أشهر
تركزت مطالب شركات الشحن والتفريغ على عدم احتساب الغرامات المقررة على الشركات العاملة بالميناء
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