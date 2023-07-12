تخطط شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية لزيادة وتيرة الانشاءات والمرافق فى مستقبل سيتى ورصد استثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه خلال 5 سنوات قادمة، بخلاف إطلاق مدن متكاملة جديدة فى مناطق مختلفة سواء شرق أو غرب القاهرة علاوة على تطبيق سياسة مرنة وتوسعية فى القطاع العقاري.
«ميدار» تعتزم استثمار 20 مليار جنيه لتنمية مستقبل سيتى خلال 5 سنوات
اتساع حجم أعمال الشركة وتحقيقها لمعدلات نمو كبيرة كان دافعاً رئيسياً للبناء على ما تحقق.
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