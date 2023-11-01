بدأت شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية تنفيذ منطقة «MERCATO» الخدمية المتكاملة بمدينة «مستقبل سيتى»، والتى تمتد على مساحة 22 فدانًا بالمرحلة الثالثة لتلبية جميع احتياجات سكان المدينة باستثمارات حالية 500 مليون جنيه، ومخطط لها استثمارات مستقبلية تصل إلى مليار.
«ميدار» تطلق خطة متكاملة لتوفير الخدمات لسكان ومطورى «مستقبل سيتى»
القوصى: بدء تشغيل ذراع المواصلات لربط المدينة بالمناطق العمرانية المجاورة
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