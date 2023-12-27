كشف محللو وكالة موديز للتصنيف الائتمانى الستار عن توقعات الاقتصاد المصرى خلال العام المقبل، فى جلسة خاصة تم إجراؤها فى وقت سابق من الشهر الجارى لعرض رؤية شاملة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى ظل اندلاع التوترات الجيوسياسية وتسارع معدلات التضخم وترقب السوق المحلية لخفض جديد فى الجنيه.
«موديز» تكشف عن توقعاتها للاقتصاد المصرى خلال 2024
خفض مرتقب فى الجنيه خلال الربع الأول.. ويستمر تدريجيًا حتى نهاية يونيو المقبل
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