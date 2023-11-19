انضمت شركة «موانئ دبى العالمية» ومجموعة «السويدي» لقائمة المتنافسين على اقتناص مشروع إدارة وتشغيل محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة لمدة 30 عاماً، الذى طرحته الهيئة أمام القطاع الخاص مؤخراً، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ«المال».
«موانئ دبي» و«السويدي» تنضمان لقائمة المتنافسين على تشغيل محطة الصب الجاف بـ«الدخيلة»
تشترط الهيئة أن يكون المتقدم للمشروع لديه خبرة من 3 – 5 سنوات فى الصناعات التكميلية
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