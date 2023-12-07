منتجو الأغذية والحلويات يعانون «مرارة» نقص السكر

تسيطر أزمة السكر على عدد من القطاعات والمنتجات الغذائية التى تستخدم السكر كمدخلات إنتاج، خاصة قطاع صناعة وتجارة الحلويات بعد القفزات التاريخية فى أسعار السكر، والذى تجاوز 50 جنيهًا فى بعض المحال التجارية ووصولها لقرابة 45 جنيهًا لبعض الصناعات الغذائية، وهو ما تسبب فى ارتفاع التكاليف والأعباء على المصنعين والقطاعات الأخرى المتأثرة بتلك الزيادات.