أيام قليلة تفصل وزارة السياحة والآثار والفنادق والشركات السياحية المصرية، عن المشاركة فى بورصة ومعرض لندن السياحى «WTM» والذى يعد أحد أكبر المعارض السياحية فى العالم بعد «بورصة برلين»، ويقام فى دورته الـ 43 بالعاصمة البريطانية خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر الحالى.
«ممثلو السياحة»: بورصة لندن فرصة لإبرام التعاقدات وتعظيم الحركة الوافدة من أوروبا
عاقل: 26 فندقا محليا مشاركا فى المعرض هذا العام
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post