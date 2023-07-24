طالب النجم العالمى براين كوكس، بطل فيلم “الخلافة” مؤخرًا فى تجمع ضخم بالعاصمة البريطانية لندن ، زملاءه بالابتعاد عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى من أجل حماية أنفسهم ، حسبما ذكر تقرير نشره موقع “فاجن وشاني”.
ممثلون عالميون يتخوفون من فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
سلط “كوكس” الضوء على الموقف غير المقبول للممثلين الذين يتم إخبارهم بأنه سيتم الاحتفاظ بصورتهم واستخدامها دون موافقتهم
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post