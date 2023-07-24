ممثلون عالميون يتخوفون من فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي

سلط “كوكس” الضوء على الموقف غير المقبول للممثلين الذين يتم إخبارهم بأنه سيتم الاحتفاظ بصورتهم واستخدامها دون موافقتهم

ممثلون عالميون يتخوفون من فقدان وظائفهم بسبب الذكاء الاصطناعي
محمد عبد السند

محمد عبد السند

9:34 ص, الأثنين, 24 يوليو 23

طالب النجم العالمى براين كوكس، بطل فيلم  “الخلافة” مؤخرًا فى تجمع ضخم  بالعاصمة البريطانية لندن ، زملاءه بالابتعاد عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعى من أجل حماية أنفسهم ،  حسبما ذكر تقرير نشره موقع “فاجن وشاني”.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

محمد عبد السند

محمد عبد السند

9:34 ص, الأثنين, 24 يوليو 23