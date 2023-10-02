قدمت جمعية شباب رجال الأعمال، بالتعاون مع نظيرتيها “رجال الأعمال المصرية” و”رجال أعمال الإسكندرية”، ورقة لرئاسة مجلس الوزراء، تتضمن بعض التعديلات القانونية المقترحة لقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رقم 152 لسنة 2020، بما يجعله أكثر مرونة أمام صغار المستثمرين.
مقترح من «شباب الأعمال» أمام «الوزراء» لتعديل قانون المشروعات «الصغيرة والمتوسطة»
أصحاب الشق الثانى يواجهون فى الغالب الأعظم مشكلات فى استخراج التراخيص
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