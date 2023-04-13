مقترحات السوق الملاحية على طاولة ميناء الإسكندرية

تقدم عدد من الشركات العاملة بميناء الإسكندرية بمذكرة لهيئة ميناء، لحل الأزمات التى تواجه تلك الكيانات على مدار الفترة الماضية، من بينها حجز الهيئة دخول السيارات الكترونيا، وتوفير بديل من خطاب الضمان المطلوب من قبل هيئة الميناء خلال هذه الفترة التى تمر بها البلاد نظرا لصعوبة توفير الدولار، مطالبين باستمرار حركة العمل ما بين التوكيل الملاحى وهيئة الميناء كما هو متبع من قبل (بعد إصدار الفاتورة يتم السداد فورا).