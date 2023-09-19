تعكف شركة مصر للتنمية الزراعية والريفية – الزراعى الاستثمارية والتجارية للبنك الزراعي- على تنفيذ خطة توسعية تستهدف دعم دورها فى خدمة القطاع بشكل أكبر عبر العمل بأنشطة ما بعد عملية الحصاد بدلا من توقف نشاطها عند تلك المرحلة وما يسبقها ، كما تجري الشركة مفاوضات مع تركيا وبولندا للحصول على تكنولوجيا جديدة وفقا لتصريحات الدكتور أكمل الحق العضو المنتدب للشركة فى حوار مع «المال».
مفاوضات مع تركيا وبولندا لجذب تكنولوجيات جديدة إلى السوق المصرية
التوسع بنشاط الشركة لتصل إلى 72 فرعا ، وهناك خطة للوصول بهذه الفروع إلى 100 ثم 150
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