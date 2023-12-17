مع اقتراب أجل استحقاق شهادات 25%.. ما البدائل المتاحة فى السوق المحلية؟

الدماطى: لا حاجة لطرح أوعية جديدة بعوائد مرتفعة.. والعقار خيار أمثل

مع اقتراب أجل استحقاق شهادات 25%.. ما البدائل المتاحة فى السوق المحلية؟
محمد علواني

محمد علواني

8:49 ص, الأحد, 17 ديسمبر 23

تباينت آراء المحللين والخبراء فيما يتعلق باحتمال طرح شهادات وأوعية ادخارية جديدة لا سيما فى ظل اقتراب أجل استحقاق شهادات %25، ليرجح بعضهم إمكانية طرح أخرى بمعدل فائدة يتراوح من 27 إلى %30 خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتعرض لأزمة تآكل الأموال.

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محمد علواني

محمد علواني

8:49 ص, الأحد, 17 ديسمبر 23