تباينت آراء المحللين والخبراء فيما يتعلق باحتمال طرح شهادات وأوعية ادخارية جديدة لا سيما فى ظل اقتراب أجل استحقاق شهادات %25، ليرجح بعضهم إمكانية طرح أخرى بمعدل فائدة يتراوح من 27 إلى %30 خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتعرض لأزمة تآكل الأموال.
مع اقتراب أجل استحقاق شهادات 25%.. ما البدائل المتاحة فى السوق المحلية؟
الدماطى: لا حاجة لطرح أوعية جديدة بعوائد مرتفعة.. والعقار خيار أمثل
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post