تتجه الدول الأكثر فقراً فى العالم نحو أزمة ديون جديدة، وفى الأثناء تعمل القوى الكبرى على استغلال هذه الأزمة كوسيلة لتحقيق أهدافها الجيوسياسية، وفقا لما أكده تقرير حديث صدر عن “معهد جنيف للدراسات العليا”.
«معهد جنيف»: القوى الكبرى تستغل أزمة الديون فى الدول النامية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية
المشاكل الحالية من تراجع للنمو، وارتفاع للتضخم، وعدم الاستقرار الجيوسياسى، وأزمة الطاقة تتشابه مع فترة العقد الضائع.
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