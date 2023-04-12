مطالب بإلزام الكيانات التجارية فى أوروبا بـ«كهربة» أساطيل النقل التابعة

يراهن البعض على «كهربة» أساطيل النقل التابعة للكيانات التجارية فى أوروبا للإسراع بالانتقال إلى هدف «صفر انبعاثات» باعتبار أن الشركات تستحوذ على غالبية مبعيات السيارات الجديدة من جهة، وتحتفظ بها لفترات قصيرة تصل لنحو 4 سنوات فقط، وتقوم بإعادة بيعها للأفراد كمركبات مستعملة، ومن ثم فإن كهربة أسطولها سينعش التنقل النظيف.