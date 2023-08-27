أكد عدد من مصنعى السيارات أن تذبذب أسعار العملة المحلية أمام نظيرتها الأجنبية، وتأخر فتح الاعتمادات المستندية بغرض استيراد معدات التصنيع، أربكت تنفيذ الخطط الإنتاجية بالنسبة للطرازات الجديدة المستهدف تصنيعها فى مصر خلال الفترة الماضية.
مصنعو السيارات: تذبذب الأسعار وضعف التمويل يعرقلان خطط تصنيع الطرازات الجديدة
تواجه صعوبة فى جلب مكونات الإنتاج الخاصة بإنتاج طرازات «BYD F3» بسبب ضعف التمويلات
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