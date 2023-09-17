نجحت شركة «المهندس لتأمينات الحياة» فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى مؤشراتها المالية خلال العام المالى المنقضى 2023/2022 سواء على مستوى الأقساط أو الأرباح أو الاستثمارات.
مصطفى صلاح العضو المنتدب للشركة: «المهندس حياة» تحقق 63% نمواً فى أرباحها
وأضاف أن شركته تعمل على تطوير منتجاتها لتلبية احتياجات عملائها فيما تدرس إطلاق منتجين جديدين تمهيدا لاعتمادهم قريبا من هيئة الرقابة المالية للبدء فى تسويقهم وبيعهم من خلال القنوات المختلفة
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