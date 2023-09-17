بدأت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى “CIS” فى تطبيق خطة شاملة للتحول الرقمى والتطوير التكنولوجى بهدف تنويع خدامتها المقدمة لعملائها وجذب شريحة جديدة منهم ومواكبة التطورات العالمية فى الأسواق المتقدمة.
مصطفى أبو العزم العضو المنتدب: جمعية التأمين التعاونى تبدأ تطبيق خطة شاملة للتحول الرقمى
كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب للجمعية عن أنه تم تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى المؤشرات المالية لها بنهاية العام المالى 2022/ 2023 فيما وضعت خطة طموح للتوسع فى الاكتتاب ومحفظة الاستثمارات
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