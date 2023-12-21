جاءت مصر فى قائمة أعلى 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) فى تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات العامة للمواطنين، وذلك بحسب تقرير مؤسسة إكسفورد إنسايتس خلال 2023 .
ويتضمن التقرير -الذى حصلت «المال» على نسخة منه- ترتيب حكومات 193 دولة على مستوى العالم فى تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على 3 مستويات، هى تطبيق الحكومة للتكنولوجيا، ومدى تطور شبكة البنية التحتية المعلوماتية، علاوة على صلابة القطاع، ويتم احتساب الدرجات من 100 نقطة .
مصر ضمن قائمة أعلى 10 دول تطبيقًا للذكاء الاصطناعى بالشرق الأوسط
وفق تقرير «إكسفورد إنسايتس» للعام الحالى
جاءت مصر فى قائمة أعلى 10 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) فى تبنى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تطوير الخدمات العامة للمواطنين، وذلك بحسب تقرير مؤسسة إكسفورد إنسايتس خلال 2023 .
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