استبعد عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين أن يكون للشهادات التى طرحها بنكا الأهلى ومصر وإتاحة الاقتراض من خلالها سواءً للمصريين العاملين فى الخارج أو لغيرهم من المواطنين فى الداخل تأثير سلبى على محافظ التجزئة لدى البنوك المحلية الأخرى .
مصرفيون يستبعدون تأثر محافظ «التجزئة» بالبنوك بسبب طرح الشهادات الدولارية
من المستبعد فى ظل الظروف والمعطيات الحالية أنه تؤثر الشهادات الجديدة على محافظ البنوك الأخرى
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