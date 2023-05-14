برغم التحديات والأزمات التى تعيشها دول العالم وحالة الضبابية وعدم اليقين التى تسيطر على المشهد الاقتصادى، أكد المشاركون فى المائدة المستديرة التى نظمتها جريدة «المال» بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسها على مجموعة من التوصيات لتجنب تداعيات تلك الأزمات أبرزها دعم وتحفيز القطاع الخاص، والاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، والتكامل مع شركات التكنولوجيا المالية.
مصرفيون يرسمون مسارات تجنب تداعيات الأزمات العالمية خلال ندوة «البنوك»
أبرزها تحفيز الاستثمار الخاص
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