مصرفيون: نقص الدولار وتراجع الميزان التجارى أبرز تحديات تمويل التجارة الخارجية

قال خبراء مصرفيون إن البنوك لا تضطر إلى تمويل التجارة الخارجية عبر فتح الاعتمادات المستندية، ولا تلجأ إلى هذه الخطوة إلا فى حال توافر الحصائل الدولارية، لافتين إلى أن حل أزمة الدولار إنما تكمن أولًا فى إصلاح عجز الميزان التجاري.