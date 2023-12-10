قال خبراء مصرفيون إن البنوك لا تضطر إلى تمويل التجارة الخارجية عبر فتح الاعتمادات المستندية، ولا تلجأ إلى هذه الخطوة إلا فى حال توافر الحصائل الدولارية، لافتين إلى أن حل أزمة الدولار إنما تكمن أولًا فى إصلاح عجز الميزان التجاري.
مصرفيون: نقص الدولار وتراجع الميزان التجارى أبرز تحديات تمويل التجارة الخارجية
بدرة: البنوك لا تلجأ إلى فتح الاعتمادات المستندية إلا حال توافر العملة الصعبة لديها.. و«كلمة السر» هى خفض فاتورة الواردات
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