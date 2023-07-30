مصدر حكومي: رصف 244.26 كيلو متر طرق بإجمالي 425.7 مليون جنيه

كشف مصدر مسئول لدى مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسكندرية بأنه تم إنهاء رصف مايقرب من 244.26 كيلومتر من طرق المحافظة خلال العام المالى الماضى (2022/ 2023) بإجمالى تكلفة 425.7 مليون جنيه، مضيفا أن أعمال الخطة فى هذا الإطار شملت أعمال “إعادة الشئ لأصله” والتى تمت لما يقرب من 125 كيلومترا بإجمالى 146.69 مليون، بالإضافة إلى الأعمال المُنفذة ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممولة من الاتحاد الأوروبى والتى بلغت 3.58 مليون جنيه للكيلو متر .