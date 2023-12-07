مصدرون يرحبون باستجابة الحكومة لمطالب تبكير موسم تصدير البرتقال

بدأ الثلاثاء الماضى بدلا من منتصف الشهر الحالى

مصدرون يرحبون باستجابة الحكومة لمطالب تبكير موسم تصدير البرتقال
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:10 ص, الخميس, 7 ديسمبر 23

رحب أعضاء المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية باستجابة الحجر الزراعى بالسماح بتصدير البرتقال ابتداء من 5 ديسمبر الجارى بدلا من 15 ديسمبر، وذلك لدوره فى تنشيط وزيادة الصادرات، لاسيما فى ظل التغيرات المناخية التى أدت إلى تغير مواعيد نضج المحاصيل، وفى استجابة سريعة لمطلب جموع المصدرين من مدير الحجر الزراعى الجديد الدكتور سعد موسى.

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الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:10 ص, الخميس, 7 ديسمبر 23