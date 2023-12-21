مصانع بنجر حكومية تضخ أكثر من 130 ألف طن سكر لـ15 شركة تعبئة

منذ نهاية نوفمبر وحتى أمس.. لطرحها بـ27 جنيها للكيلو

مصانع بنجر حكومية تضخ أكثر من 130 ألف طن سكر لـ15 شركة تعبئة
محمد مجدي

محمد مجدي

11:56 ص, الخميس, 21 ديسمبر 23

كشفت مصادر حكومية مطلعة فى «القابضة للصناعات الغذائية»، أن 4 شركات عاملة فى إنتاج السكر من البنجر تابعة لوزارة التموين ضخت ما يزيد على 130 ألف طن، وذلك لأكثر من 15 كيانا عاملة فى قطاع الإنتاج والتعبئة بالقطاع الخاص، منذ نهاية نوفمبر الماضى وحتى أمس الأربعاء، بهدف طرحها للمستهلكين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.

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محمد مجدي

محمد مجدي

11:56 ص, الخميس, 21 ديسمبر 23