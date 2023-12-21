كشفت مصادر حكومية مطلعة فى «القابضة للصناعات الغذائية»، أن 4 شركات عاملة فى إنتاج السكر من البنجر تابعة لوزارة التموين ضخت ما يزيد على 130 ألف طن، وذلك لأكثر من 15 كيانا عاملة فى قطاع الإنتاج والتعبئة بالقطاع الخاص، منذ نهاية نوفمبر الماضى وحتى أمس الأربعاء، بهدف طرحها للمستهلكين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.
مصانع بنجر حكومية تضخ أكثر من 130 ألف طن سكر لـ15 شركة تعبئة
منذ نهاية نوفمبر وحتى أمس.. لطرحها بـ27 جنيها للكيلو
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