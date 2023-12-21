مصانع بنجر حكومية تضخ أكثر من 130 ألف طن سكر لـ15 شركة تعبئة

كشفت مصادر حكومية مطلعة فى «القابضة للصناعات الغذائية»، أن 4 شركات عاملة فى إنتاج السكر من البنجر تابعة لوزارة التموين ضخت ما يزيد على 130 ألف طن، وذلك لأكثر من 15 كيانا عاملة فى قطاع الإنتاج والتعبئة بالقطاع الخاص، منذ نهاية نوفمبر الماضى وحتى أمس الأربعاء، بهدف طرحها للمستهلكين ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية.