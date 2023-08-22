كشفت مصادر مطلعة أن أبرز الضوابط المنظمة لإصدار صكوك دون تصنيف ائتمانى تتضمن قصر عملية الاكتتاب بها على نوعية المستثمرين المؤهلين الذين يمتلكون القدرات المالية والفنية اللازمة لتحمل مخاطر ذلك النوع من الاكتتابات.
مصادر: قصر الاكتتاب فى الصكوك غير المصنفة على المستثمرين ذوى الملاءة المالية والفنية
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