مصادر: قصر الاكتتاب فى الصكوك غير المصنفة على المستثمرين ذوى الملاءة المالية والفنية

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مصادر: قصر الاكتتاب فى الصكوك غير المصنفة على المستثمرين ذوى الملاءة المالية والفنية
جريدة المال

أحمد علي

أسماء السيد

8:32 ص, الثلاثاء, 22 أغسطس 23

كشفت مصادر مطلعة أن أبرز الضوابط المنظمة لإصدار صكوك دون تصنيف ائتمانى تتضمن قصر عملية الاكتتاب بها على نوعية المستثمرين المؤهلين الذين يمتلكون القدرات المالية والفنية اللازمة لتحمل مخاطر ذلك النوع من الاكتتابات.

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جريدة المال

أحمد علي

أسماء السيد

8:32 ص, الثلاثاء, 22 أغسطس 23