«مستثمرى بورسعيد» تطالب «الهيئة الاقتصادية» بتعديل بنود نقل 10 مشروعات تخزينية

المشروعات المقرر نقلها ستقام على مساحة  120 ألف متر  بالمنطقة الصناعية شرق بورسعيد

«مستثمرى بورسعيد» تطالب «الهيئة الاقتصادية» بتعديل بنود نقل 10 مشروعات تخزينية
المال - خاص

المال - خاص

11:42 ص, الثلاثاء, 26 ديسمبر 23

تدرس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة العامة ببورسعيد مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة شرق بورسعيد للتنمية المطور الصناعى للمنطقة المعوقات التى تواجه نقل 10 مشروعات تخزينية مخصصة لسيارات المعاقين، من المنطقة الحرة إلى شرق المحافظة.

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المال - خاص

المال - خاص

11:42 ص, الثلاثاء, 26 ديسمبر 23