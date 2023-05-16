أكد عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع المنضمين إلى مبادرة «ابدأ» التى أطلقها الرئيس السيسى لدعم وتطوير الصناعة المحلية، أن المبادرة لعبت دورًا هامًا فى إنجاز المطلوب إداريًّا من المصانع فى المصالح الحكومية، بالإضافة إلى توفير الجهد على المستثمرين وإزالة كافة العقبات أمامهم، فضلًا على العمل على خفض الفاتورة الاستيرادية.
«مستثمرون»: «مبادرة ابدأ» تدعم تعميق الصناعة وتساهم فى زيادة التصدير
«فتحى»: قلصت مدة انجاز الاجراءات بشكل كبير لسرعة بدء الانتاج
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
- الوسوم
- الصناعة المصرية
- مبادرة ابدأ