«مستثمرون»: «مبادرة ابدأ» تدعم تعميق الصناعة وتساهم فى زيادة التصدير

أكد عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع المنضمين إلى مبادرة «ابدأ» التى أطلقها الرئيس السيسى لدعم وتطوير الصناعة المحلية، أن المبادرة لعبت دورًا هامًا فى إنجاز المطلوب إداريًّا من المصانع فى المصالح الحكومية، بالإضافة إلى توفير الجهد على المستثمرين وإزالة كافة العقبات أمامهم، فضلًا على العمل على خفض الفاتورة الاستيرادية.